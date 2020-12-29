حصاد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2020

حصلت "الدستور" على حصاد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال عام 2020.•إجراء (397) تفتيشا دوريا لمنشآت تنتج (517) منتجا.•منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (18) منشأة تنتج (32) منتجا.•تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (98) منشأة تنتج (211) منتجا.•إصدار عدد (53) شهادة مطابقة لعدد (31) منشأة.•دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (48) منشأة.•منح علامة المطابقة لعدد (1220) علامة لعدد (13) منشأة تنتج (8) منتجات.•فحص (16) مقطورة لعدد (2) منشأة.•منح علامة حلال لعدد (171) منشأة تنتج (1722) منتجا.•فى مجال التسجيل بشهادات E-Mark تم منح (229) منشأة لعدد (285) مكونا.•التحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (515) تانك.•اتخاذ إجراءات اعتماد الإدارة العامة للجودة طبقًا للأيزو 17065 واستلام الشهادة.•التسجيل فى برنامج سابر السعودى التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة (Saso) فى عدد (11) لائحة.