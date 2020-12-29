مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية البحريني وسفيري مصر والأردن

استقبل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، بالديوان العام للوزارة، كلًا من السفير المصري لدى البحرين ياسر محمد أحمد شعبان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية رامي صالح وريكات العدوان، وذلك لبحث العلاقات الراسخة التي تربط بين الدول الثلاث.وناقش اللقاء الثلاثي ما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية الأردنية من مستوى متميز في كافة المجالات، ومواصلة توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يلبي الطموحات والتطلعات المشتركة وبما يخدم مصالح الأمة العربية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار.