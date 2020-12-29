رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية البحريني وسفيري مصر والأردن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:29 م
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
نيفين أشرف
طباعة
استقبل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، بالديوان العام للوزارة، كلًا من السفير المصري لدى البحرين ياسر محمد أحمد شعبان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية رامي صالح وريكات العدوان، وذلك لبحث العلاقات الراسخة التي تربط بين الدول الثلاث.

وناقش اللقاء الثلاثي ما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية الأردنية من مستوى متميز في كافة المجالات، ومواصلة توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يلبي الطموحات والتطلعات المشتركة وبما يخدم مصالح الأمة العربية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصور

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة