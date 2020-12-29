رئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت ينجح في استئصال أورام ليفية من رحم سيدة

نجح الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي جنوب محافظة الأقصر، في استئصال أورام ليفية متعددة مع الحفاظ على الرحم لسيدة في عمر الإنجاب.وأضح الدكتور محمد عز الدين، أن الهدف ليس فقط هو الحفاظ على الرحم، بل الحفاظ على رحم سليم معافى تستطيع المرأة من خلاله الإنجاب مع عدم الشعور بألم أثناء الحمل.وأضاف، أن الأورام الليفية قد تؤثر تأثيرات كثيرة على صحة المرأة وعلى حياتها الإنجابية لذلك وجب التوعية وتوخى الحذر، مع ضرورة إجراء الفحوصات الدورية بانتظام للاطمئنان على حالة الرحم والمبيض، والتأكد مع عدم تكون أوارم ليفية والتي تكون أغلبها حميدة في معظم الأوقات.وأوضح الطبيب، أن بعض الأورام الليفية تسبب نزيفا حادا مما يسبب أيضا الأنيميا الحادة، مع آلام فى الحوض أو أسفل الظهر، وزيادة تقلصات الدورة الشهرية وزيادة التبول، مع وجود حيض تستمر لفترة أطول من المعتاد، مع الشعور بالضغط أو الامتلاء في أسفل البطن.