«المركزى» يكشف تفاصيل تطور 3 قطاعات خلال 2020

واتفقت جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة - نيابة عن عملائها - بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، وذلك لحين تحسن الأوضاع.



وتخفيض ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من عملاء التمويل متناهي الصغر بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل متناهي الصغر بتغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليها من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك.



وبلغ إجمالي أصول مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي 615.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، بما يمثل 10.4% من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 11.6% من الناتج المحلى الإجمالي.



فيما يستحوذ قطاعا البريد وشركات التأمين على 58.8% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، تليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 13.2%، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.4%.



وقد جاء نمو القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2018-2019 مقارنةً بالعام المالي السابق مدفوعًا بنمو نشاط صناديق الاستثمار، وشركات التأجير التمويلي، وجهات التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع 35.5%، و26.6%، و13.5٪، على التوالي.



وأكد المركزي أن قطاع التأمين يعد أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يسهم في إدارة المخاطر التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وهو ما يجعله مرتبطًا بأداء القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث:



- بلغ إجمالي أصول شركات التأمين 118.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، بمعدل نمو 5.1٪ مقارنةً بالعام المالي السابق، وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات والتي تمثل نحو 86.3٪ من إجمالي الأصول.



- ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل نمو بلغ 19.3٪ في نهاية العام المالي 2018-2019 مقارنةً بالعام السابق، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة بمعدل زيادة حوالي 18.8٪، كما قامت شركات التأمين بتحصيل أقساط بلغت نحو 18.5 مليار جنيه، وسداد تعويضات بقيمة إجمالية 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020.



- سجل فائض النشاط التأميني للشركات في العام المالي 2018-2019 معدل نمو قدره 29.3٪ مقارنةً بالعام السابق، كما ارتفع صافي أرباح العام بمعدل 14.6٪، كما تحسنت مؤشرات الربحية لقطاع شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات، ومؤشر كفاية المخصصات الفنية لشركات التأمين على الأشخاص.



- حقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال عام 2019، حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 6.1٪، ليسجل حوالي 1 مليار جنيه في نهاية عام 2019، بينما بلغ نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 3.2٪ مقارنةً بالعام السابق، ليسجل 80 مليار جنيه.



شهدت الأنشطة الأخرى للقطاع المالي غير المصرفي تطورًا في أهم بنودها المالية.



- بلغت قيمة المدخرات لدى قطاع البريد نحو 437.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، وتمثل ودائع صندوق التوفير الجانب الأكبر منها بنسبة 69.7٪، هذا وقد ارتفعت قيمة أرصدة العملاء بصندوق البريد بمعدل نمو 1.9٪ مقارنةً بالعام السابق، في حين ارتفعت قيمة الحسابات الجارية بمعدل 21.2٪، كما بلغت قيمة المعاشات المصروفة 78.3 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 بمعدل زيادة 5.8٪ مقارنةً بالعام السابق.



- بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار- متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة- 63.8 مليار جنية في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 35.7٪ مقارنةً بالعام السابق، وتحتل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالي عدد الصناديق بنسبة 80.9٪.

- سجل إجمالي أصول مؤسسات التمويل غير المصرفية، والتي تتضمن أنشطة التمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق 97.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه مقارنةً بالعام السابق، وبمعدل نمو 28.5٪.

- بلغ معدل نمو أصول شركات الصرافة 30.3٪ في نهاية ديسمبر 2019 مقارنةً بالعام السابق، وقد تراجعت مؤشرات الربحية الخاصة بها نتيجة لانخفاض صافي الربح بمعدل 3٪.



وواصلت البورصة المصرية تحسن أدائها خلال عام 2019، إلا أنه تراجع خلال الربع الأول من عام 2020 انعكاسًا لارتفاع عدم اليقين العالمي جراء جائحة كورونا، إلا أن أداء البورصة شهد تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً بالتراجع الذي سجله خلال الربع الأول، وذلك نتيجة لارتفاع ثقة المستثمرين في عدد من الأسواق الناشئة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والرقابية من جانب البورصة المصرية.



وارتفعت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى خلال عام 2019، بمعدل نمو 2.6٪ مقارنةً بالعام السابق، كما ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 مقوم بالجنيه المصري خلال عام 2019 بمعدل نمو بلغ 7.1٪ مقارنةً بالعام السابق، وقد انخفض المؤشر خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 31.3٪، ثم ارتفع بمعدل 12.2٪ في الربع الثاني من العام.



وارتفعت قيمة التداول في السوق الثانوي لتصل إلى 409.7 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل نمو 14.3٪ مقارنةً بالعام السابق، وجاء ارتفاع قيمة التداول مدفوعًا بالأساس بارتفاع قيمة تداول السندات، وقد حقق النصف الأول من عام 2020 إجمالي قيمة تداول بمعدل نمو 187.2٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.



وارتفعت المؤشرات القطاعية لقطاع البنوك وقطاع السياحة والترفيه بنسب 31.5٪، و13.2٪ على التوالي في عام 2019، بينما انخفضت باقي المؤشرات القطاعية، وكان أقل القطاعات انخفاضًا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك الذي سجل انخفاضًا بنسبة 1.1٪، في حين كان أكثر القطاعات انخفاضًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات حيث سجل انخفاضًا بنسبة 33.5٪.

وأظهر النظام المالي مدى قدرته على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.



وأظهرت نتائج الاختبارات مقدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي- متمثلًا في أكبر 15 بنكًا والتي تمثل 84.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي- على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، حيث استمر معدل كفاية رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المقرر، وفقًا لتعليمات بازل والبالغ 10.5٪، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ ١٢.٥٪، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلي من الحدود الرقابية المقررة، وذلك لتمتع البنوك بقدر كافٍ من الأصول السائلة.



وأظهرت نتائج اختبارات الضغوط متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الأزمات غير المتوقعة، وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.



يأتي الشمول المالي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية "رؤية مصر 2030"

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية واستقلالية البنك المركزي وحماية حقوق العملاء وتدعيم الاستقرار المالي.وتضمن القانون الجديد رقم 194 لسنة 2020 إعادة تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث أضاف نظم وخدمات الدفع وشركات ضمان الائتمان إلى الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما عزز من الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ونص على اختصاصات جديدة للبنك المركزي، أهمها حماية حقوق العملاء وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بجانب التأكيد على اختصاص البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي.وكذلك استحداث القانون للجنة الاستقرار المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال ‏تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك ‏دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونًا لكل من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.- زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك ليصبح ٥ مليارات جنيه بالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة مساهمة مصرية و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك، كما ألزم القانون كل بنك بإعداد خطط إعادة هيكلة والزم المركزي بإعداد خطة تسوية لكل بنك، بالإضافة إلى استحداث فصلين جديدين لتنظيم كل من التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.وقد استمر القطاع المالي غير المصرفي في القيام بدوره في خلق وتعزيز مصادر التمويل لكل الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأفراد والممتلكات، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاستقرار المالي.وشهدت مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة المالية غير المصرفية تحسنًا بشكل عام خلال العام المالي 2018-2019 والنصف الأول من عام 2020، الأمر الذي مكنها من التصدي لتبعات جائحة كورونا على الاستقرار المالي.وقامت الهيئة بتقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 250 مليون جنيه مصري من الفوائض المتاحة لديها، وذلك دعمًا للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية، وبصفة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والمتوقع تأثرها بشكل أكثر حدة من توابع جائحة كورونا.وألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقًا لنوع وطبيعة وثائق التأمين، وبادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، إلي القيام بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.