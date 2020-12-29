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محافظات

شعراوى يُتابع تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالشرقية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:41 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
سارة الوردانى
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يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خطوات تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، بمنطقه آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ وحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة الحفاظ على التراث الحضاري بالديوان العام.

بدأ وزير التنمية المحلية اللقاء بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا خاصًا بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لما له من طابع تراثي وتاريخي وديني ويحمل الخير لمصر ويضعها على خريطة السياحة العالمية مقدما الشكر لمحافظة الشرقية لاهتمامها بتطوير مسار العائلة المقدسة وسرعة الانتهاء من إنجاز الأعمال بها وإعادة الطابعين الجمالي والحضاري للمنطقة.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة يُعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل المنطقة الأثرية وتطوير قاعة العرض لتلائم العرض البانورامي بتقنية ثلاثية الأبعاد وتوفير أماكن الانتظار ورفع كفاءة السور لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا المعلم السياحي الأثري في تعظيم موارد المحافظة.

وأشار المحافظ الى أنه جارٍ استكمال أعمال زراعة النخيل ووضع لافتات إرشادية بالطرق ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمواقع السياحية التي تشتهر بها المحافظة وربطها بنقطة مسار العائلة المقدسة لوضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية.

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