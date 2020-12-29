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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: بدء تنفيذ مشروع إحلال السيرفيس فى المحمودية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:46 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار المحافظة في تنفيذ مشروع إحلال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة، لتفريغ المدن من المظاهر الغير حضارية، حيث سيبدأ اعتبارًا من أول يناير القادم تسيير الميكروباصات الجديدة على خط سير النفق المحمودية بدلًا من سيارات الكبود، مشيدًا بالدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى والذى قدم تسهيلات بنكية غير مسبوقة واستثناء محافظة أسوان بهذه التسهيلات التى تأتى لمساندة السائقين وأصحاب سيارات السيرفيس للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالتوازى مع رفع مستوى الخدمة للركاب من المواطنين.

وفى نفس الاتجاه تم عقد اجتماع برئاسة العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وبحضور مديرى المرور والمواقف والبنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى السائقين الذين لم يقوموا بعمل إحلال لسياراتهم الكبود لخط سير المحمودية.

وأوضح العميد أيمن رضا بأن التسهيلات الجديدة للسائقين من أبرزها خفض مقدم السيارة الميكروباص الجديدة إلى 10 آلاف جنيه ليصل إلى 45 ألف جنيه فقط بدلًا من 55 ألف جنيه وبفائدة 7,5% على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات بواقع 3900 جنيه بدلًا من 4340 جنيهًا، كما أن القسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ5 سنوات والذى سيتم تقسيطه أيضًا، مع مدة سماح تصل إلى 3 أشهر.

وأشار إلى أنه في إطار التيسيرات المقدمة سيتم السماح لسائقى سيارات الكبود بالتشغيل في 4 مواقف لمدة 5 أشهر وبشكل مؤقت بعيدًا عن خطوط السير المتجهة إلى حى المحمودية وطريق السادات، حيث ستشهد هذه المواقف أيضًا تدريجيًا تنفيذ عملية الإحلال للسيارات السيرفيس التى تعمل من خلالها.

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