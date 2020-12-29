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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد فؤاد يغني مهرجانات في «الحفلة»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:53 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد مجدي
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نشر الفنان محمد فؤاد، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي حملت عنوان "في الحفلة والساعة 12"، واعتمد فيها على أسلوب المهرجانات الذي ذاع صيته مؤخرًا، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وشهدت الأغنية الجديدة لمحمد فؤاد تعاونه للمرة الأولى مع مطربي المهرجانات، الذين حققوا شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، واشترك مع مغني المهرجانات دبل زوكش الذي ألف كلماتها، وتولى تلحينها علاء فيفتي، وذلك في أولى تجاربه معهما.

وسبق لمحمد فؤاد التعاون مع مطربي المهرجانات كل من حمادة هلال، وحكيم، وأحمد سعد، ومي كساب، وتشهد هذه الأغنية عودة محمد فؤاد للسوق من جديد بعد غياب طويل عن طرح أعمال جديدة.

والأغنية التي طرحها "فؤاد" لاقت جدلًا كبيرًا بين الجمهور بسبب طبيعة نبرة صوته، والتي اختلفت كثيرًا بسبب طريقة الموسيقى الخاصة بمطربي المهرجانات الذين تولوا مهمة إخراج الأغنية للجمهور، نظرا لعدم تعود جمهوره على هذه الطريقة من مطربهم ليدخل في حالة جدال كبيرة مع جمهوره.

جدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد كان قد طرح في يوليو الماضي أغنية من كلماته وألحانه، بعنوان "شكوى إلى الله" بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية.

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