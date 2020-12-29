مساعدات طبية ومالية للأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سعد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الشرقية، لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.وخلال اللقاء قام السكرتير العام بتقديم مساعدات مالية لـ(11) أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لهم، بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم، وتبين مدى استحقاقهم لتلك المساعدات.ووجه سعد الفرماوي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا، ليمثل مصدر دخل ثابتا لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.وحرصًا منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية وجه السكرتير العام رئيس فرع التأمين الصحى بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، أو يعاني أبناؤها الصغار من مرض السكر أو نقص في النمو، ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم استطاعتهم تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار، مؤكدًا على مديرية القوى العاملة توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى لعدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، ليوجه السكرتير العام مندوب مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم لإعفائهم من المصروفات الدراسية، نظرًا لظروفهم الاجتماعية والعائلية الصعبة.فيما تقدم عدد من المواطنين بشكوى عدم وجود سكن يليق بهم وبأسرهم، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالتهم وتوفير سكن لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.وفي سياق متصل وجه السكرتير العام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورئيسة مركز ومدينة ههيا، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق بدراسة عدد من الموضوعات التي طرحها المواطنون، وإعداد تقرير لاتخاذ ما يلزم، ومنها تضرر بعض أهالي قرية العصلوجى من وجود بركة مياه صرف صحى تهدد منازلهم بالانهيار، وتضرر أهالي عزبة العمدة بقرية السلامون التابعة لمركز ههيا من تكسير مدخل الطريق الرئيسي المؤدى للعزبة.يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم من كل أسبوع لاستقبال وحل مشكلات المواطنين، ومتابعة كافة المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه له الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات.