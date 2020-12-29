إصابة 8 ركاب في انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بالغربية

أصيب ٨ ركاب منذ قليل بعد انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف نواج وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص فى مصرف نواج بقطور وإصابة ٨، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.