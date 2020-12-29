تسليم 100 شيك للأسر الأكثر احتياجا لتنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا

سلم الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم، 100 شيك مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولى لتنفيذ تلك المشروعات، في إطار الدور المجتمعي الذي تنفذه الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ربيع عبد الجليل مدير مشروعات الأورمان بالمنيا، ورضا عبد الحسيب المدير التنفيذي للجمعية بالمنيا.أشاد نائب المحافظ بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، ولفت إلى أن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية مشروعات المجتمع الريفي وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.