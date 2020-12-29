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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:37 م
عقارات مخالفة بمرسى
عقارات مخالفة بمرسى مطروح
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم تنفيذ حملة موسعة، أسفرت عن غلق وتشميع 9 محال تجارية بشارع الإسكندرية تعمل بدون ترخيص، تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

وأكد "جاب الله" أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لـ4 عقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص بمناطق حي الدولار وعلم الروم وعزبة السلام خلال المرور اليومي على الأحياء وتلقي عدد من البلاغات، تبين عدم وجود تراخيص للعقارات الـ4 بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب العقارات، وتم إيقاف الأعمال طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح
غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح
غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح
غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح
غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح
غلق 9 محال تجارية غير مرخصة وإيقاف بناء 4 عقارات مخالفة بمرسى مطروح

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