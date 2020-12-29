كيف تستخدم الكحول بدون ضرر على يديك وبشرتك لمواجهة كورونا؟

ـ الحفاظ على نظافة يديك

ـ تجنب استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا

ـ ارتداء القفازات

ـ ترطيب بشرتك باستمرار

ـ استشر طبيبك

أصبح الكثير من الأشخاص فى حالة حرص شديد، عند الخروج من المنزل اليوم، فى ظل الموجة الثانية من "كورونا"، ومع استخدام الكثير من المعقمات، يمكن أن تسبب ضررًا على بشرتك، لذلك عليك اتباع النصائح التالية، بحسب الموقع الطبي " "mayoclinic.بدلًا من استخدام الكحول، بكثرة طوال اليوم، يمكنك حماية نفيسك من فيروس كورونا، من خلال الحفاظ على يديك نظيفة وخالية من الجراثيم، وهو ما يوصي به مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.ينصح الأطباء بتجنب استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا؛ فخى غيرمفيدة في الوقاية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية مثل العطور التي يمكن أن تسبب تهيج للجلد.يوصى الأطباء أيضًا بارتداء قفازات عند التنظيف لحماية جلدك، لأن المطهرات المستخدمة في عملية تنظيف الأسطح مثل "الكلور" فعالة ضد الجراثيم، لكنها من الممكن أن تسبب مشاكل جلدية فى يدك.من الأمور الفعالة، خلال يومك، هو ترطيب يديك وبشرة وجهك باستمرار، بعد غسلها من خلال وضع كمية كافية من المرطب عليهما، حتى لا يصيب جلدك الجفاف.وفى بعض الحالات، مثل تشقق الجلد أو وجود نزيف به، أو تحولت البثور إلى تقرحات أو أصيبَت بالعدوى، فعليك حينها استشارة طبيبك على الفور، لينصح باتباع الروتين المناسب مع بعض الأدوية.