كيف تستخدم الكحول بدون ضرر على يديك وبشرتك لمواجهة كورونا؟
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:24 م
سارة ساويرسطباعة
أصبح الكثير من الأشخاص فى حالة حرص شديد، عند الخروج من المنزل اليوم، فى ظل الموجة الثانية من "كورونا"، ومع استخدام الكثير من المعقمات، يمكن أن تسبب ضررًا على بشرتك، لذلك عليك اتباع النصائح التالية، بحسب الموقع الطبي " "mayoclinic.
ـ الحفاظ على نظافة يديك
بدلًا من استخدام الكحول، بكثرة طوال اليوم، يمكنك حماية نفيسك من فيروس كورونا، من خلال الحفاظ على يديك نظيفة وخالية من الجراثيم، وهو ما يوصي به مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
ـ تجنب استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا
ينصح الأطباء بتجنب استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا؛ فخى غيرمفيدة في الوقاية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية مثل العطور التي يمكن أن تسبب تهيج للجلد.
ـ ارتداء القفازات
يوصى الأطباء أيضًا بارتداء قفازات عند التنظيف لحماية جلدك، لأن المطهرات المستخدمة في عملية تنظيف الأسطح مثل "الكلور" فعالة ضد الجراثيم، لكنها من الممكن أن تسبب مشاكل جلدية فى يدك.
ـ ترطيب بشرتك باستمرار
من الأمور الفعالة، خلال يومك، هو ترطيب يديك وبشرة وجهك باستمرار، بعد غسلها من خلال وضع كمية كافية من المرطب عليهما، حتى لا يصيب جلدك الجفاف.
ـ استشر طبيبك
وفى بعض الحالات، مثل تشقق الجلد أو وجود نزيف به، أو تحولت البثور إلى تقرحات أو أصيبَت بالعدوى، فعليك حينها استشارة طبيبك على الفور، لينصح باتباع الروتين المناسب مع بعض الأدوية.
ـ الحفاظ على نظافة يديك
بدلًا من استخدام الكحول، بكثرة طوال اليوم، يمكنك حماية نفيسك من فيروس كورونا، من خلال الحفاظ على يديك نظيفة وخالية من الجراثيم، وهو ما يوصي به مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
ـ تجنب استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا
ينصح الأطباء بتجنب استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا؛ فخى غيرمفيدة في الوقاية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية مثل العطور التي يمكن أن تسبب تهيج للجلد.
ـ ارتداء القفازات
يوصى الأطباء أيضًا بارتداء قفازات عند التنظيف لحماية جلدك، لأن المطهرات المستخدمة في عملية تنظيف الأسطح مثل "الكلور" فعالة ضد الجراثيم، لكنها من الممكن أن تسبب مشاكل جلدية فى يدك.
ـ ترطيب بشرتك باستمرار
من الأمور الفعالة، خلال يومك، هو ترطيب يديك وبشرة وجهك باستمرار، بعد غسلها من خلال وضع كمية كافية من المرطب عليهما، حتى لا يصيب جلدك الجفاف.
ـ استشر طبيبك
وفى بعض الحالات، مثل تشقق الجلد أو وجود نزيف به، أو تحولت البثور إلى تقرحات أو أصيبَت بالعدوى، فعليك حينها استشارة طبيبك على الفور، لينصح باتباع الروتين المناسب مع بعض الأدوية.