رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
أعرب والد جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، عن أمله في أن يعفو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن ابنه. ويأتي هذا قبل قرار من المتوقع أن تصدره محكمة بريطانية بشأن طلب تسليم مقدم من الولايات المتحدة.

وقال الأب، البالغ من العمر 76 عامًا، إنه يخشى أن تصدر المحكمة في الرابع من يناير حكمًا بتسليم ابنه، وذلك بناءً على الطريقة "التعسفية والكيدية" التي عومل بها ابنه أثناء الإجراءات، وأعرب بالتالي عن أمله في أن يصدر بايدن عفوًا عن أسانج عندما يتولى منصبه.

وفي غضون ذلك، أشار نيلز ميلتسر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إلى أن مصير أسانج قد يصبح في أيدي بايدن.

وقال ميلزر لمحطة "دويتشه فيله" إن أسانج حُرم من حقوقه الأساسية، وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في لندن.

وكان ميلزر أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن صحة أسانج تدهورت بشكل خطير خلال فترة احتجازه في بريطانيا "لدرجة أن حياته أصبحت الآن في خطر"، وطالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو.

وقد يواجه أسانج عقوبات تصل إلى السجن 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة سرقة مواد سرية ونشرها، وتتعلق المواد بالعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، والتي كشفت عن جرائم حرب ارتكبها جنود أمريكيون.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في أبريل 2019 من السفارة الإكوادورية، التي ظل لاجئًا فيها لسبع سنوات، وذلك بعد امتناعه عن تسليم نفسه للسلطات، على صلة بمذكرة سابقة تتعلق باتهامات جنسية في السويد، وتم إسقاطها في النهاية.

موضوعات متعلقة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

غلق مسجد «النور» أسبوعين لـ«عدم التزام المصلين»

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

الصور

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة