والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أعرب والد جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، عن أمله في أن يعفو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن ابنه. ويأتي هذا قبل قرار من المتوقع أن تصدره محكمة بريطانية بشأن طلب تسليم مقدم من الولايات المتحدة.وقال الأب، البالغ من العمر 76 عامًا، إنه يخشى أن تصدر المحكمة في الرابع من يناير حكمًا بتسليم ابنه، وذلك بناءً على الطريقة "التعسفية والكيدية" التي عومل بها ابنه أثناء الإجراءات، وأعرب بالتالي عن أمله في أن يصدر بايدن عفوًا عن أسانج عندما يتولى منصبه.وفي غضون ذلك، أشار نيلز ميلتسر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إلى أن مصير أسانج قد يصبح في أيدي بايدن.وقال ميلزر لمحطة "دويتشه فيله" إن أسانج حُرم من حقوقه الأساسية، وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في لندن.وكان ميلزر أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن صحة أسانج تدهورت بشكل خطير خلال فترة احتجازه في بريطانيا "لدرجة أن حياته أصبحت الآن في خطر"، وطالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو.وقد يواجه أسانج عقوبات تصل إلى السجن 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة سرقة مواد سرية ونشرها، وتتعلق المواد بالعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، والتي كشفت عن جرائم حرب ارتكبها جنود أمريكيون.واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في أبريل 2019 من السفارة الإكوادورية، التي ظل لاجئًا فيها لسبع سنوات، وذلك بعد امتناعه عن تسليم نفسه للسلطات، على صلة بمذكرة سابقة تتعلق باتهامات جنسية في السويد، وتم إسقاطها في النهاية.