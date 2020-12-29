السويد تسجل 32485 إصابة و205 وفيات بكورونا

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 32485 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 23 ديسمبر.كما سجلت السلطات 205 وفيات جديدة في تلك الفترة مما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8484.وقالت هيئة الصحة إن الإحصاءات خلال فترة عيد الميلاد لا يُعول عليها تماما بسبب تراجع عدد الفحوص وتأخر الإبلاغ عن الوفيات.ومعدل الوفاة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان في السويد أعلى عدة مرات من نظيره في الدول المجاورة لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات عزل عام.