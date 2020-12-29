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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية البحرين: استفزازات قطر لن تحيدنا عن مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:02 م
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
نيفين أشرف
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قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، إن استمرار الاستفزازات القطرية لن يجعل الخليج يحيد عن تحقيق الأمن الجماعي ومواجهة الإرهاب ومراعاة مصالح كافة شعوب مجلس التعاون الخليجي بما فيها الشعب القطري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير البحريني مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، عقب لقائه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، وصرح قائلًا: "علاقتنا مع الشعب القطري قوية، وعلينا أن نعمل لتحقيق اللحمة الخليجية بين الشعوب، وبالذات مع أهلنا في قطر".

وأضاف الزياني، في تصريحات صحفية: "إن مصيرنا واحد ومصالحنا واحدة، ونحن شعب واحد، ونؤمن بالتعايش والحوار، والبحريني يؤمن باحترام الآخر، ولا يخرج منه (الشين)، لذا فإننا نستغرب الاستفزازات القطرية في هذا الوقت، ولكنها لن تؤثر علينا".

وأعرب الوزير البحريني عن ثقة بلاده في المملكة العربية السعودية، وبتعاملها مع هذا الملف، وبانطلاق حوار خليجي يحقق أهداف المستقبل، مضيفًا: "كلنا ثقة أن بحكمة قادتنا سوف نعالج هذه الأمور التي تحتاج إلى صبر والتزام من الجميع".

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