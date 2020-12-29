القمص أثناسيوس المقارى: تسبيح الله يفيد المسبح نفسه

قال الراهب القمص أثناسيوس المقاري، إن الله غير محتاج لتسبيحنا، فقد خلقنا من أجل الصلاح وحده، مضيفًا إن قيل إن الله يفرح ويسر بتسبيحنا فهذا أيضًا صحيح فهو لا يفرح عن عوز أو احتياج، وكأن تسبيحنا يزيده شيئًا، ولكنه يفرح لفرحنا ويسعد لسعادتنا ويفرح عندما يرانا نحن قد فرحنا وانتعشنا، مثل إلا عندما يصنع شيئًا حسنًا، لأولاده ففرح عندما يراهم فرحين بها الشىء.وتابع: "فالله لن يعود عليه أى زيادة من تسبيح الإنسان، ولكنه يفرح لفرحنا ويفرح لنجاحنا، والله غير محتاج لا لتسبيحنا ولا لتسبيح ألوف ألوف الملائكة ورؤساء الملائكة الذين يسبحونه الله كامل في ذاته، الأب يجد مسرته في ابن محبته والابن يجد كل مسرته في محبة الآب وله في شركة الروح فى منتهى السعادة الكاملة المطلقة التى لا يمكن أن تزداد ولا تحتاج لأى شئء خارجًا عنها".