نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى التأمين الصحي بشبرا

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حي شبرا، مستشفى شبرا للتأمين الصحي، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تم المرور على المخابز بنطاق الحى لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة رغيف الخبز والوزن، وكذلك محلات المواد الغذائية والسوبر ماركت لمتابعة توفير السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.