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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

احتفالات تأبينية في ريف دير الزور لإحياء ذكرى اغتيال سليماني

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:46 م
سليماني
سليماني
منار أحمد
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إقامة احتفالات تأبينية في مدينة الميادين بريف دير الزور بحضور قيادات من الميليشيات الموالية لإيران، مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في حرم مطار بغداد.

إلى ذلك، أقيم اليوم الثلاثاء، حفل بمدرسة الحسين في مدينة الميادين، بحضور شخصيات قيادية تابعة للحرس الثوري الإيراني، أبرزهم قائد ميليشيات "القرى" المحلية، وقائد لواء "أبو الفضل العباس"، وقائد ميليشيات "لواء السيدة زينب" وقائد ميليشيات "الشيخ".

وفي غزة، رفعت صورة كبيرة لقاسم سليماني، في شارع الرشيد على ساحل غزة.

وكتب عليها عبارة رددها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد اغتيال سليماني، بأنه "شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس".

وتوالت الكلمات التي "تشيد بدور قاسم سليماني وإنجازاته ودوره في سوريا"، إضافة إلى إلقاء قصائد شعرية تمدح "سليماني".

وقبل أيام، غيّرت إيران، وبموافقة من مؤسسات النظام السوري، أسماء شوارع معروفة في منطقة السيدة زينب. وبحسب تقارير من عين المكان، فقد تم إطلاق اسم "الفاطمية" على سوق تجارية تقع إلى الغرب من شارع "التين" الذي تغيّر اسمه هو الآخر، وأصبح شارع "الحوراء".

وتتعامل إيران مع منطقة السيدة زينب، في دمشق، كنقطة ارتكاز تحشد فيها مقاتلين من مختلف الجنسيات، حول العالم، وتشكل منهم ميليشياتها المنتشرة في سوريا، ووصل عددها إلى خمسين ميليشيا، تضم أكثر من 60 ألف مقاتل، بحسب مصادر مختلفة.

وقُتل قاسم سليماني في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020.

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