202 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 187 حالة أخرى للشفاء.وأضافت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الإصابات الجديدة بينها 99 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 84 حالة لمخالطين لمصابين و19 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الفيروس بلغ 89643 حتى الآن بعد تسجيل 187 حالة شفاء.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 351 حالة.