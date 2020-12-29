بعد وفاته..8 معلومات عن مصمم الأزياء الفرنسى بيير كاردان

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه.



أعلنت أكاديمية الفنون الفرنسية، وفاة مصمم الأزياء بيير كاردان، المولود لمهاجرين إيطاليين، صباح الثلاثاء، فى المستشفى الأمريكى بمنطقة نويى غرب العاصمة باريس، عن عمر ناهز 98 عاما.- ولد في 7 يوليو 1922 بسان دي بياجيو كالالتا بالقرب من تريفيزو.- انتقل إلى باريس في عام 1945.-عين سفيرا للنوايا الحسنة لليونسكو عام 1991.- بدأ حياته المهنية بتصميم حوالي 30 زي "لحزب القرن"، في حفلة تنكرية بقصر فينيسيا الشفاه، 3 سبتمبر 1951، استضافها مالك القصر كارلوس دي بيستيجو.- بدأ تصميم الأزياء الراقية عام 1953.-في عام 1959، تم طرده من الاتحاد الفرنسي للموضة لإطلاق مجموعة ملابس جاهزة ارتداء لمتجر برينتيمبس كأول مصمم في باريس.- أشترى مطاعم مكسيم في عام 1981، ثم في نيويورك، لندن، وبكين (1983).- اشترى سلسلة فنادق مكسيم مدرجة الآن في الأصول.- كان صاحب مجموعة مرخصة من المنتجات الغذائية.