استطلاع: تراجع شعبية الأسرة المالكة الهولندية بسبب كورونا

خلص استطلاع لشركة ابسوس لأبحاث السوق اليوم الثلاثاء، أن شعبية الاسرة المالكة الهولندية تراجعت، عقب تجاهلها أكثر من مرة القواعد التي وضعتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.وأظهر الاستطلاع أن 47 % فقط من مواطني هولندا يشعرون بالرضا تجاه الملك فيليم الكسندر، أي بنسبة أقل 30% مقارنة بالعام الماضي.كما تراجعت شعبية الملكة ماكسيما، التي تعد الأكثر شعبية وفقا للاستطلاعات، حيث أعرب 61% فقط عن شعورهم بالرضا تجاهها، بانخفاض بنسبة 20% مقارنة بالنسبة التي سجلت في الربيع الماضي.ويرجع تراجع الشعبية إلى تجاهل الأسرة المتكرر لتوصيات الحكومة لاحتواء فيروس كورونا، بحسب استطلاع مجلة نيوزاور الهولندية.وكانت الأسرة الملكية قد سافرت خلال فصل الخريف إلى اليونان على متن مروحية حكومية، على الرغم من أن الحكومة ناشدت المواطنين الحد من السفر والبقاء في المنزل، مما أدى لغضب عارم وقطع الملك لرحلته.مع ذلك، ظهر بعد بضعة أيام أن أميرتين بقيتا في فيلا في اليونان، واضطر الملك والملكة لتقديم الاعتذار في رسالة مصورة.كما أثارت صورة للملك والملكة في اليونان خلال فصل الصيف أظهرتهما وهما لا يحافظان على التباعد الاجتماعي المطلوب عند التعامل مع صاحب معظم، غضبا بين المواطنين.