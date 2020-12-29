مريد إسباني: شيخ القادرية البودشيشية عرفني الطريق إلى الله

شارك الإسبانى رفعت كريسبو بشهادته وتجربته الفريدة، فى ليالى الوصال الصوفية التى تنظمها الطريقة القادرية البودشيشية بشراكة مع مؤسسة الملتقي وذلك فى نسختها الـ33 بالمغرب، حيث كشف "كريسبى" عن تجربته الصوفية وكيف أنه عرف الإسلام الحقيقى عبر الطريقة القادرية البودشيشية التى استطاعت نشر فكرها فى جميع أنحاء أسبانيا.وتابع "كريسبو" أنه عرف الله على يد شيخ الطريقة القادرية البودشيشية الشيخ جمال الدين البودشيشى الذى يعتبر من الشيوخ الربانيين الذين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك فهو ممتن وسعيد بوجوده بين مريدى وأتباع هذه الطريقة التى انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا فى أورويا، حيث تعتبر أفكارهذه الطريقة والمؤسسة الصوفية مقبولة بين الشباب الأوروبى والإسباني.وأوضح "كريسبو" أن التصوف فى إسبانيا انتشر بصورة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، وأصبح محطة مهمة فى ربط القارة الأوروبية بالعلم العربى والإسلامى.