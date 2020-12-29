مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ينعى المخرج حاتم علي

نعى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير برئاسة المخرج محمد محمود، المخرج السوري الراحل حاتم على والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن 58 عاما.وقالت إدارة المهرجان في نعي الراحل قائلة: «تنعى إدارة مهرجـان الإسكندرية للـفيلـم الـقصيـر ببالغ الحزن والأسي المخرج السوري الكبير حـاتـم عـلي وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان».