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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:09 م
بيار كاردان
بيار كاردان
وكالات
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غيب الموت مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلته لوكالة «فرانس برس».

وفارق المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين ورجل الأعمال المعروف عالميًا، الحياة صباح اليوم، في المستشفى الأمريكي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية.

وقالت أسرته في بيان: «إنه يوم حزين للغاية لعائلتنا جميعًا، بيار كاردان رحل، لقد عبر المصمم الكبير القرن تاركا لفرنسا والعالم إرثًا فنيًا فريدًا لم يقتصر على الموضة».

وأضافت: «جميعنا فخورون بطموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طيلة حياته، لقد كان رجلًا معاصرًا متعدد المواهب وصاحب طاقة لا تنضب، وقد نجح في وقت مبكر جدًا في التماشي مع موجات عولمة الأصول والتبادلات».

وسبق بيار كاردان كثيرين في فتح "زاوية" لتصاميمه داخل متجر كبير وتقديم عروض أزياء رجالية.

كما اعتمد على نطاق واسع نظامًا للتراخيص كان يوفر له قدرة على الانتشار في أنحاء العالم، واضعًا اسمه على منتجات متنوعة تشمل ربطات العنق والسجائر والعطور والمياه المعدنية.

كما أظهر المصمم الفرنسي قدرات استشرافية، إذ كان من أوائل المتجهين شرقًا نحو آسيا، حيث كان يحظى بشهرة كبيرة. وهو قصد سنة 1957 اليابان في أوج مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك نظّم عروض أزياء في الصين بدءًا من 1979.

وأضافت العائلة في بيانها "بيار كاردان المولود في إيطاليا، لم ينس يومًا أصله، حاملًا في الوقت عينه لفرنسا حبًّا غير مشروط".

وتوقفت العائلة عند "التكريس الأسمى" في مسيرته من خلال كونه "أول مصمم أزياء يدخل أكاديمية الفنون الجميلة، بعدما انتزع تقديرًا للموضة بوصفها فنًا قائمًا بذاته.. ويشهد على ذلك اليوم سيف الأكاديمية الممنوح له والذي صمّمه بنفسه وحفر عليه رموز نجاحه".

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