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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:24 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد.

وجاء نص برقية المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات... سيادة الرئيس، يطل علينا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار مستهدفاتها، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة بفضل قيادتكم الرشيدة... داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم لما فيه عزة وطننا وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الحق خطاكم".

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ،، وعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري.

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.

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