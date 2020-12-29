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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أسباب الإصابة بفطريات القدم والأظافر ونصائح للوقاية منها

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتبر الإصابة بحكة القدم نتيجة الإصابة بالفطريات في الأقدام والأظافر، إحدى أبرز العادات السلبية التي يصاب بها الرياضيون والذين يعملون لفترات طويلة.

رصد موقع «كليفلاند كلينك» الطبي المتخصص، نصائح للطريقة السليمة للوقاية من فطريات القدم والأظافر.

سبب تلك الفطريات

أرجع الباحثون سبب الإصابة بفطريات القدم والأظافر إلى نوع مختلف من الالتهابات الفطرية، الذي يؤدي إلى الإصابة بفطريات «القوباء الحلقية».

ويزدهر ذلك الفطر في المناخ الرطب الدافئ، وينتج عن إصابة القدم بالأسطح المباشرة الملوثة، مثل الحذاء الضيق المتعرق، أو الجوارب المتسخة.

أعراض الإصابة بفطريات القدم والأظافر

جاءت أبرز أعراض الإصابة بفطريات القدم والأظافر على النحو التالي:

- طفح جلدي متقشر.

- شعور بالحكة بين القدمين وأصابع القدم.

- ظهور فطريات في الأصابع ذات لون بني مائل للصفرة.

- تصبح الأظافر سميكة وهشة ومنفصلة عن الجلد.

للمصابين بمرض السكري، تكون الأعراض أخطر:

- انهيار جلد الأقدام.

- التهاب النسيج الخلوي.

- التقرحات الشديدة في القدم.

أفضل علاجات فطريات الأقدام والأظافر

وجاءت أبرز أنواع علاجات أنواع العلاجات على النحو التالي، ولكن ينبغي أن يتم تحديدها بمعرفة الطبيب المتخصص:

- عقاقير مضادات الفطريات.

- العلاج بالليزر.

- العلاج الضوئي الديناميكي.

- كريمات مضادات الفطريات التي ليس لها محاذير طبية.

نصائح لمكافحة فطريات القدم

وجاءت أبرز تلك النصائح على النحو التالي:

- اغسل وجفف قدميك جيدًا بعد التمرين أو يوم العمل الشاق.

- تأكد من تمرير الماء بين أصابع قدميك.

- إذا كنت تستخدم منطقة مشتركة مثل الاستحمام في صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة المحلي، فارتد أحذية مقاومة للماء مثل الشبشب لضمان عدم ملامسة قدميك للأسطح الملوثة.

- إذا كنت تشك في أنك بدأت تصاب بفطريات أو لديك رائحة كريهة في قدمك، عالجها على الفور باستخدام الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية المذكورة أعلاه.

- نظرًا لأن فطريات قدم الرياضي وأظافر القدم تزدهر في البيئات المظلمة والرطبة، ارتد أحذية تتنفس ولا تحبس العرق بداخلها.

- قم بتغيير جواربك كثيرًا، واشتر بعض الجوارب التي تزيل الرطوبة عن بشرتك.

- تأكد من حماية قدميك في المنزل إذا كان شخص ما مصابًا بعدوى في القدم.

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