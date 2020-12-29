استمرار التصويت إلكترونيًا بانتخابات برلمان شباب الإسكندرية (صور)

واصل المشاركون في انتخابات برلمان الشباب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التصويت في نموذج محاكاة لمجلس النواب لليوم الثاني، وهو أول استحقاق انتخابي يجرى إلكترونيًا، والذي مقرر أن يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم 29 ديسمبر.وتشارك مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، في انتخابات برلمان الشباب بعدد ٥ قوائم و٢٩ مرشحًا فرديًا، ويبلغ عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى محافظة الإسكندرية ٦٠٠ مشارك.يذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات تضم 14 محافظة (الجيزة- الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الإسكندرية- البحيرة- مطروح- البحر الأحمر).