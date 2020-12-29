بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. مرتضى منصور أمام محكمة الجنح 27 فبراير

حددت محكمة جنح العجوزة، اليوم الثلاثاء، جلسة 27 فبراير المقبل؛ لبدء نظر الجنحة المقدمة من هاني العتال ضد مرتضى منصور يتهمه بالسب والقذف، وتوجيه عبارات مسيئة ضده، عبر منصات التواصل الاجتماعي.كان تقدم هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بجنحة مباشرة أمام محكمة العجوزة، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، وذلك بعد فض دور الانعقاد بمجلس النواب.وذكرت الجنحة أن الطالب فوجئ بقيام المعلن إليه مرتضى منصور، بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية والذي تم تسجيله بالصوت والصورة وتداوله بالمواقع الإلكترونية، والثابت منه تحدث «منصور» عن الطالب، وقد أورد بحديثه عبارات وألفاظ سب وقذف وإهانة «العتال» والتشهير بشخصه والتحريض ضده.