«الإحصاء»: ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال أكتوبر ونوفمبر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق هيئة قناة السويس عائدات قدرها 80.7 مليار جنيه بعدد 17.273 ألف سفينة وناقلة بترول عابرة خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، حيث عاودت العائدات الشهرية ارتفاعها بعد تخطي تداعيات جائحة كورونا، لتسجل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 7.7 مليار جنيه بكلًا منهما دون تغيير عن الفترة ذاتها من العام السابق.ولفت جهاز الإحصاء - في تقرير حصل «الدستور» على نسخة منه- إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا إلى 1239 سفينة خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 1140 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة 375 ناقلة بترول، مقابل 454 ناقلة خلال فترة المقارنة ذاتها.ونوه بأنه رغم ارتفاع إيرادات قناة السويس، فإن حمولة السفن العابرة سجلت تراجعًا طفيفًا لـ 100.3 مليون طن خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل 101.7 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.