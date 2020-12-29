تغير جذري.. حظ مواليد برج الأسد في عام 2021

حظ مواليد برج الأسد 2021

- نظرة عامة:سيكون عام مليء بالأحداث المفرحة والمفاجآت السارة والأوضاع الجيدة على مختلف المستويات لـ مواليد برج الاسد 2021، فينتظرهم تغيير جذري في العمل أو أنهم سينتقلون من مكان عملهم لجهة عمل أخرى خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام.بعض القرارات الهامة سيتخذها سواء على الصعيد الشخصي والمهني وفي شهر يونيو وحتى شهر أغسطس، سوف تبدأ حظوظهم بالتفاعل معهم وتنهال عليهم العروض الاستثنائية منها السفر إلى خارج البلاد ولكن يجب ان يكونوا حذرينفهناك من يحيك لهم المؤامرات وينصب شباكه ليوقعهم فيها في الأشهر الأخيرة من العام.- على الصعيد العاطفي:إذا كان أحد مواليد برج الاسد في علاقة عاطفية فسيكون الزواج في الأوراق هذا العام، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل ان يكون حفل الزفاف في وقت ما بين شهر أبريل وشهر سبتمبر، بسبب مرور كوكب فينوس في برج الاسد.- على الصعيد المهني:طوال عام 2021، سيكون كوكب نبتون في المنزل العاشر، ويسهل هذا الكوكب على مواليد برج الاسد التعايش مع زملاء العمل وفي التجمعات الاجتماعية الأخرى المتعلقة بالعمل مما يجعل تفويض المهام أسهل بكثير والعمل العام أسهل.ولكن هذا لا يعني أن جميع زملاء في العمل سوف يتعاونون معهم دائمًا فقد يشعرون بضغط إضافي في الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث ستكون الشمس في اقتران مع كوكب زحل وكوكب المشتري واحدًا تلو الآخر مما يزيد من مستويات الصراع مع الآخرين.- على الصعيد الصحيسيواجه أصحاب هذا البرج، بعض المشاكل بالقرب من بداية العام عندما تكون الشمس مرتبطة مع كوكب زحل وكوكب المشتري يجب أن يحاولوا أن يقللوا من توترهم خلال هذا الوقت، ويجب أن يكون مرضى السكري أكثر حذرًا في عام 2021، والاشخاص الاخرين إذا بدأوا يشعروا بأعراض المرض خلال عام 2021، يجب أن يبقوا بعيدًا عن والديهم وكبار السن، لأن تلك الأعراض قد تكون معدية خاصة إذا كان ذلك المرض ينتقل عن طريق الهواء.