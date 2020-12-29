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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:47 م
بابا نويل
بابا نويل
أسوان_إسراء توفيق
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تختلف ليلة رأس السنة مقارنة بالأيام الأخرى، إذ تستمد طاقة إيجابية من خلال الألوان التي تضيفها الزينة عليها عند مرورك بالشوارع وخاصة اللون الأحمر زي «بابا نويل»، مع أشجار الكريسماس الخضراء المليئة بعدد من المصابيح المضيئة التي تجذب الأنظار إليها، ما يجعل هذه الوسائل أساسية للاحتفال ببداية العام الجديد للأهالي، حتي أنه يتم التجديد منها مع كل عام ولكنه لا يمكن اختفاؤها أبدًا.

على الرغم من إلغاء الاحتفالات برأس السنة، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن ذلك لم يؤثر على الأجواء المعتادة، وخلال جولة «الدستور» بأسواق مدينة أسوان، رصدنا تداول الوسائل الاحتفالية الأساسية والتي من أبرزها «بابا نويل» بأشكال متعددة منها أقنعة وقبعات ودبدوب صغير الحجم أيضًا، بالإضافة إلى الزينة والاستيكر، وأشجار الكريسماس بالأحجام.

ومع مرورنا بمنطقة السوق السياحية وسط مدينة أسوان، نجدها  يتوسطها بالون هيليوم لـ«بابا نويل» مضئ ويحمل على يده سمكة، ما يضيف البهجة لكل المارة ويشعرها بحلول العام الجديد، كما انتشر بائعو الطرابيش وطواقي «بابا نويل» المكتوب عليها عام 2021 ومسكات بابا نويل والطبلة والصافرات، بعدد من الشوارع، كإحدى الوسائل الاحتفالية الأساسية خلال استقبال العام الجديد.

ويقول كريم أحمد، أحد بائعي "ماسكات وقبعات بابا نويل»، بشارع أبوسمبل وسط مدينة أسوان، إنه يبلغ من العمر 20 عامًا، وتوارث هذه المهنة من عائلته، حيث إنه يتوافد بشكل دائم من محافظة بني سويف إلى مدينة أسوان لبيع الوسائل الاحتفالية التي يفضلها الأهالي للاحتفال واستقبال العام الجديد، موضحًا أنها مهنته الأساسية، ترك تعليمه لكي يتحمل مسئولية أخوته رفقة والده المريض.

وأضاف لـ«الدستور»، أن الوسائل المفضلة للأهالي برأس السنة طواقي وماسكات بابا نويل، حيث إنها تلقى إقبالًا على الشراء، وهناك طاقية وماسك ومعها صافرة الزينة يتم بيعها مع بعضهم أيضًا ويتم عرضهم خلال هذا العام كوسيلة احتفالية تجذب أنظار الأهالي إليها، أما باقي البضائع والتي تشمل الطرابيش والماسكات الأخرى فهي يتوافد على شرائها الأهالي في الأيام العادية، أما في احتفالية العام الجديد فيعد الاقبال عليها ضعيفًا.

واستكمل أنه يفترش بضاعته في تمام الساعة الـ9 صباحًا لكي يسعى وراء رزقه في بيع طواقي وماسكات بابا نويل التي تعد وسيلة أساسية للأهالي لاستقبال العام الجديد، وأن أسعارها في متناول الجميع، حيث يبلغ سعر ماسك «بابا نويل» به جزء فرو 10 جنيهات، و15 جنيهًا للطاقية، وباقي البضائع يتراوح سعرها من 3 لـ 10 جنيهات.
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)
مع حظر احتفالات رأس السنة.. «بابا نويل» يزين شوارع أسوان (فيديو)

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