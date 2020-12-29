1149 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 وفاة و2155 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الوزيرة الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء- إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 127 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.