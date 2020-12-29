الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشأن منع حفلات رأس السنة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، أن يكون لمأمور الضبط القضائى السابق منحهم هذه الصفة في نطاق اختصاصهم الوظيفي، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، الذي تتضمن بنوده إجراءات تطبيق الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع حفلات رأس السنة.وجاء في الجريدة أنه يسدد مبلغ التصالح فى الجرائم بالمادة الثامنة، من قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، لمأمور الضبط القضائي أو لمن له صفة الضبطية القضائية، بحسب الأحوال وذلك بالإيصال اللازم الذى تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها، ومذيلًا باسم محررة بخط مقروء، ومبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك فى تقرير ضبطها.