«الثقافة» تقرر إلغاء احتفالات العام الجديد بالمحافظات

أعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة العام الجديد بمختلف الهيئات والقطاعات وفي المسارح والمواقع والمنشآت التابعة لها بمختلف المحافظات، حرصًا على السلامة العامة.وتم إلغاء 3 حفلات يومي 30 و31 ديسمبر الجاري كان من المقرر أن تنظمها دار الأوبرا، وهى "أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفل من أعمال الموسيقار محمد الموجي، حفل موسيقى عربية"، وذلك تنفيذًا لقرارات رئاسة الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.