«الدعم النفسي في ضوء جائحة كورونا».. ندوة علمية بكلية تمريض طنطا

نظم قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض جامعة طنطا، ندوة علمية تحت عنوان "الدعم النفسي للمجتمع في ضوء جائحة كورونا"، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض.وأكد نائب رئيس جامعة طنطا أهمية الدعم النفسي والاجتماعي بالشكل المطلوب لتستطيع المجتمعات تجاوز المشكلات والأزمات التى تمر بها، كما هو الحال الآن فى ظل تفشي أزمة فيروس كورونا.وشدد الدكتور كمال عكاشة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم وحسم، بما فى ذلك ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.شارك فى الندوة الدكتور مجدى الحفناوي نقيب الأطباء سابقًا، والدكتورة عصمت جميعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الخضر وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة مرفت شلبي رئيس قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية، والدكتورة مي عيسى أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة طنطا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة.