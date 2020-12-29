تنمية الصادرات: اليوم آخر موعد لمقابلات شركات مبادرة السداد الفورى

أعلن صندوق تنمية الصادرات أن، اليوم الثلاثاء، كان آخر موعد لمقابلة الشركات لمراجعة المستحقات الخاصة بهم بمقر صندوق تنمية الصادرات في إطار مبادرة السداد الفوري بنسبة 85%.وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه وفقًا لما ورد للمجلس من صندوق تنمية الصادرات من إرشادات لتسهيل تسلم المستحقات، فإن الشركات المصدرة التي تسلمت شهادة من صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة السداد الفورى أن تتوجه لأحد فروع البنوك التالية: "بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي بالتجمع شارع التسعين والقاهرة فرع أول مكرم عبيد تجاه مدينة نصر وبنكي مصر والأهلي أي فرع منهما في مدينة نصر"، على أن تقوم الشركة بإحضار الشهادة التي حصل عليها من صندوق تنمية الصادرات لصالح الشركة والسجلات التجارية وختم الشركة، وأصل البطاقة الرقم القومي سارية والبطاقة الضريبية.وكان رئيس المجلس قد تلقي بيانًا تفصيليًّا من الصندوق بشأن موقف قطاع الصناعات الكيماوية للشركات المتقدمة لمبادرة السداد الفورى كشف عن أنه بلغ إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمبادرة بلغ نحو ١٥٣ شركة وأن عدد الشركات التي وقعت بالموافقة بلغ 47 شركة، في حين بلغ عدد الشركات المعارضة 12 شركة، وبلغ عدد الشركات التي لم تحضر للصندوق نحو 45 شركة، وأن عدد الشركات المنتهي العمل بها بلغ 104 شركات، وعدد الشركات غير المستوفاة بلغ 42 شركة، وعدد الشركات التي لم يتم الانتهاء من العمل معها 7 شركات.