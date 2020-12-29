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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل سمية ماهر المتهمة في «التخابر مع تركيا»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:32 م
سمية ماهر
سمية ماهر
عادل عبدالعال
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أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، سبيل سمية ماهر حزيمة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع تركيا» بتدابير احترازية.

أجرت النيابة تحقيقات مع المتهمين في القضية 955 لسنة 2017، المقبوض عليهم، والذين يتم تجديد حبسهم على ذمة القضية لمدة 45 يومًا، وتسلمت النيابة تقارير الأجهزة الفنية، حول المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين التي أكدت قيامهم باستخدام «ريسيفرات» والاستعانة بمجموعة من كروت الهواتف المحمولة المجهولة، لتحويل المكالمات عن طريق برنامج سري عبر شبكة الإنترنت للإضرار بالاقتصاد المصري.

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