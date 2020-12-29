دهس طفلتين بالساحل وسحل فتاة النزهة.. أبشع جرائم الأسبوع

- سحل فتاة النزهة

- دهس طفلتين في الساحل

- مقتل شاب بالمطرية

- مسجل خطر يتحرش بسيدة

شهد الأسبوع الماضي عددا من الجرائم التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين، وكان السبب الرئيسي فيها خلافات عائلية وخيانة زوجية، وترصد "الدستور" أبرزها في هذا التقرير.شهد الأسبوع جريمة بشعة عقب سحل ندي شديد لمسافة 5 كيلو مترات في القضية المعروفة إعلاميا بـ سحل فتاة النزهة.واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنها أثناء تواجدها عند أحد أقاربها بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، مضيفة أن المارة طلبوا من المتهمة التوقف لكنها لم تستجب.وتابعت شقيقة المجني عليها،: المتهمة جرت أختى 4 كيلو مترات، وكانت هاتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلين محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى.تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة، من ضبط سائق ميكروباص دهس فتاة مما أدى إلى مصرعها بمنطقة الساحل.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تبين أن السائق كان يستقل "ميكروباص"، وصدم طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وأخرى كانت تسير برفقتها، ولاذ بالفرار.وأضافت التحريات بقيادة العميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، وبرئاسة المقدم حسام عبدالعال رئيس المباحث، أنه تم نقل الفتاتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لفظت إحداهن أنفاسها الأخيرة، وما زالت الثانية تتلقى العلاج، وتحرر المحضر رقم (16766) بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية عندما اقدم عاطلين علي قتل شاب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما داخل شقته بدائرة القسم.كانت البداية ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح ابيض سكين، علي يد عاطلين، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الاول قيد الضحية وشل حركته، وباغته المتهم الثانى بسلاح أبيض وتركاه غارقًا فى دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعة متأثرا بإصابته قبل وصوله إلي المستشفي وتكثف الاجهزة الامنية من جهودها فى سرعة ضبط وإحضار المتهمين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسجل خطر، متهم بالاعتداء على أمين شرطة بالضرب، والتحرش بسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وأنكر المتهم فى التحقيقات اعتداءه بالضرب على أمين الشرطة أو تحرشه بالسيدة، إلا أن التحريات أثبتت الواقعة، حينما حاول أمين الشرطة إنقاذ السيدة من التحرش.واستمعت النيابة لأقوال السيدة المجني عليها، والتى أكدت فيها استغاثتها بأمين الشرطة من مطاردة المتهم لها، وحينما تدخل لمنعه من التحرش بها وتتبعها، اعتدى عليه بالضرب بـ"حجر" وفر هاربًا، وهى ذات الأقوال التى أدلى بها أمين الشرطة.وتبين من التقرير الطبى الخاص بأمين الشرطة والذى تسلمته النيابة العامة، إصابته بجرح غائر فى أعلى الرأس من الجهة اليمني، نتيجة ارتطامه بجسم صلب.وأنقذ أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك بمحافظة الجيزة، سيدة من تحرش مسجل خطر بها، أثناء سيرها فى ساعة متأخرة من الليل، وتصدى للمتهم، مما دفع الأخير للاعتداء عليه بحجر أصابه برأسه وفر هاربا، ونجح مواطنون فى ضبطه وتسليمه لرجال المباحث.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض أمين شرطة لاعتداء وضبط المتهم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم مسجل خطر، تحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع السيدة للاستغاثة بأمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك.وتوصلت تحريات رجال المباحث الي أن أمين الشرطة تصدى للمتهم، لحماية السيدة التى استنجدت به، فاعتدى عليه المتهم بحجر وأصابه برأسه، وخلال محاولته الهرب، طارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.