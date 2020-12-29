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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أبرز رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:40 م
السنة الجديدة 2021
السنة الجديدة 2021
شيماء حسين
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لم يتبقى سوى ساعات قليلة ويحتفل العالم كله برأس السنة الميلادية الجديدة ويتبادلون رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هواتفهم المحمولة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة من التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الذي تسبب في وفاة قرابة 2 مليون مواطن بمختلف بلدان العالم في الآونة الأخيرة.

أبرز رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2021

يحتفل الملايين حول العالم يوم الخميس القادم برأس السنة الميلادية 2021 ويتبادلون خلالها أجمل عبارات التهنئة لعل أبرزها :-

تهنئة خاصة من القلب لأحبائي وأصدقائي بمناسبة قدوم العام الجديد متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

مع اقتراب نهاية عام وبداية عام آخر اتمنى للجميع خالص تحقيق كافة أمانيهم في العام الجديد.

تهنئة قلبية لكل المحيطين بي في العام الجديد .. كل عام وجميعكم بخير.

اتمنى لكم ضحكات من القلب بمناسبة العام الجديد.

رسائل نصية للمتزوجين في العام الجديد


يتبادل المرتبطين رسائل تهنئة بالعام الجديد لعل أبرزها :-

زوجي الحبيب مع قدوم العام الجديد .. أنت الروح والعين والقلب واليوم نبدأ معا عاما جديدا.

مع نهاية العام أصبحت تملك قلبي الذي دخلته منذ البداية .. كل عام وأنت روح فؤادي.

أصبحت كل حياتي يا زوجي الحبيب اللهم مع بداية عام جديد أرزق زوجي أفضل ما يتمنى.

عبارات التهنئة بالعام الجديد للوالدين 


تعد رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2021 للوالدين غير كافية ولكنها أصبحت مطلوبة حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي يدعو إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار عدوى الفيروس خاصة لكبار السن و أبرز رسائل التهنئة الوالدين هى:-

مع بداية العام الجديد اللهم ممتع أمي وأبي بالصحة والعافية والتوفيق يارب.

لولاهم لم أكن لذلك اتمني لأمي وأبي دوام الصحة والعافية يارب.

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