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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمنهور توافق على التماس «طالب المداخلة الهاتفية»: جاء واعتذر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:31 م
جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
البحيرة معوض هويدى
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وافق الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على قبول الالتماس الذي تقدم به الطالب مصطفى شعلان بالفرقة الثانية بكلية تجارة على قرار فصله، وذلك على خلفية نشره شائعات بغلق كلية الزراعة بسبب كورونا على خلاف الحقيقة.

وأكدت الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عبيد صالح استقبل الطالب في مكتبه اليوم للاستماع إلى شكواه، ووافق على الالتماس الذي تقدم به الطالب اليوم، والذي اعتذر فيه عن التسرع في نشر أخبار لم يتأكد من صحتها.

وقرر الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة- حرصًا على مستقبل الطالب- تحويل قرار الفصل إلى مجلس استئناف تأديبي لمحو العقوبة أو إزالتها.

وأوضحت الجامعة أن الواقعة بدأت بتقديم الدكتور عبدالحميد السيد عميد كلية الزراعة مذكرة ضد الطالب مصطفى شعلان لنشره شائعة في مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي حول غلق كلية الزراعة لمدة أسبوعين نتيجة إصابة الطلاب بكورونا، وذلك على خلاف الحقيقة، ما من شأنه أن يضعه تحت ارتكاب مخالفة نشر شائعات تضر بالصالح العام ومصلحة الكلية والجامعة.

وأحالت الدكتورة فايزة عبدالله القائم بعمل وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقق والتأكد من صحة الواقعة، والتي بدورها أحالت الطالب المذكور إلى مجلس التأديب الذي قضى بفصله سنة، طبقًا للوائح التنفيذية والعقوبات التأديبية.

وأكدت الجامعة أنها أول جامعة شاركت طلابها في وضع خطط ومستقبل الجامعة ورؤيتهم في سير العملية التعليمية ومنحهم حرية الرأي دون قيود، إذ تعد أول جامعة تستحدث بجانب مجلس الجامعة مجلسًا آخر للطلاب يجلسون في نفس مقاعد أساتذتهم وعمداء كلياتهم ليدلون بآرائهم في حرية مطلقة تدونها وتوثقها مضبطة أمانة مجلس الجامعة.

كما أنها وضعت استبيانات على موقع الجامعة لرصد المعوقات والمشكلات التي تواجه الطلاب ومعالجة أوجه القصور وحلها فورًا، وكذلك معرفة آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.

وأكد الدكتور عبيد صالح حرصه على مستقبل أبنائه طلاب الجامعة، وأنه قام بتحويل الالتماس المقدم من الطالب مصطفى شعلان إلى مجلس الاستئناف الطلابي فور تقديمه صباح اليوم، وأنه دائم الحرص على مستقبل الطلاب فقد سبق وأن تم محو الجزاءات والعقوبات عن الطلاب من خلال مجلس الاستئناف الطلابي بمختلف كليات الجامعة.

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