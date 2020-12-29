رئيس مركز الداخلة يجري جولة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية



ووجه رئيس مركز الداخلة بجمع إنتاج الصوب الزراعية وبيعها بمنفذ بيع الوحدة المحلية لقرى عزب القصر بأسعار مخفضة لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

قام الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بقرى عزب القصر، يرافقه صابر حنفى رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر.واستهل حنفي جولته التفقدية بزيارة المبنى الجديد للوحدة المحلية لقرى عزب القصر الجاري إنشائها حاليًا، حيث تم الانتهاء من أعمال المبانى وجارٍ الإعداد لصب سقف المبنى، كما تفقد الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية لقرى عزب القصر وهى عباره عن مساحة 2 فدان صوب زراعية وزراعات مكشوفة، وتمت زراعتها بالبصل والخس والجرجير والفول والكرنب والنخيل وأشجار المانجو وتروى بالمياه الناتجة عن غسيل محطة المياه بالقرية.وخلال جولته قام "حنفي" بزيارة مفاجئة لمدرسة عين أم الصغير الابتدائية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية وتحاور مع الطلاب فى الدروس التى تلقوها، مشددًا على مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على تطبيق كل الاشتراطات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتفوق.وأثناء جولة تفقد الحنفي، مزرعة نخيل نموذجية لأحد أهالى القرية، حيث يتم نظافة النخيل بصفة مستمرة، ويتم فرم مخلفاته بماكينة فرم خاصة بصاحب المزرعة، موجهًا الشكر والتحية لصاحب المزرعة على اهتمامه الشديد بنظافة النخيل منعًا لحدوث الحرائق، وكذلك تعظيم الاستفادة من مخلفات النخيل.واستكمل رئيس المركز جولته بزيارة لمشروع صوب زراعية على مساحة 5 فدادين، حيث يضم المشروع عددًا من الصوب الزراعية وزراعات مكشوفة ( طماطم - خيار - بطاطس - فراولة - كرنب ).واختتم جولته التفقدية بقرى عزب القصر بزيارة لمشروع زراعى على مساحة 50 فدانًا، ويضم عددًا من الصوب الزراعية وزراعات مكشوفة.