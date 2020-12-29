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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مناقصة لتنفيذ أعمال تأمين مشروع الإسكان الاجتماعى ببرج العرب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:11 م
مشروع الإسكان الاجتماعي
مشروع الإسكان الاجتماعي ببرج العرب
علا العلاف
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طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة لتنفيذ أعمال الحراسة والتأمين لمواقع 129 فدانًا بالحي الثامن والمقامة عليها 258 عمارة إسكان اجتماعي و12 مبنى خدميًا بمدينة برج العرب الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، حيث يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.

وأوضح اتحاد المقاولين، أن يقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، حيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 35 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أن جلسة الاستفسارات تعقد يوم الأربعاء، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 27 يناير بمقر جهاز برج العرب، بينما سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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