عضو «رجال الأعمال»: مصر من أقل الدول خسائر بسبب كورونا بفضل الإصلاح

ثمن المهندس عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، بدور الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية الناتجة عن فيروس كورونا.وأضاف فتوح لـ«الدستور»، أن مصر تعد من أقل الدول خسائر بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفضل يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذته الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المصانع متخذة كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العمال ومعدل الإنتاج.وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية مستثمرى مدينة بدر، أن خطة الدولة لتدشين المدن والمشروعات الجديدة ساهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل لائقة للشباب سواء كانت مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تشغيل المصانع وتنشيط حركة مصانع قطاع مواد البناء.