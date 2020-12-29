مريد فرنسي: تجربتي الصوفية جعلتني أتحول من المعصية إلى الطاعة

كشف الفرنسى بلال أنطوان بايو خلال مداخلته التى قام بها فى ليالى الوصال النسخة المنظمة من طرف الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى فى نسختها الـ33، عن تجربته الصوفية منذ انضمامه للطريقة القادرية البودشيشية والتزامه بالطريق الصوفي بصحبة مريدى وأتباع الطريقة بفرنسا.وأكد "أنطوان" أن تجربته الدينية والروحية فى أحضان الطريقة كان لها مردودها الإيجابى عليه، حيث كانت كفيلة بنقله من حياة مليئة بالذنوب والمعاصى إلى حياة كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا يعود إلى التصوف وروحانياته التى جعلتنى أسير للطريقة القادرية البودشيشية التى عرفت على يد مشايخها المعنى الحقيقى للإسلام.وتابع "أنطوان" أنه سينقل تجربته الصوفية إلى غيره من الفرنسيين حتى يعلموا أن الإسلام به جانب روحاني جميل يسمى التصوف، وهذا الجانب يجعل الإنسان قلبه معلق بالمولى سبحانه وتعالى.