«عزل الشرقية»: تعافي 9 من مرضى كورونا المحتجزين بعناية القلب

أعلن مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، خروج 9 متعافين من كورونا، من عناية القلب بعد أن تماثلوا للشفاء من سوء حالتهم.وقال الدكتور عبدالكريم العراقى مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى، إن الفريق الطبي بإشراف الدكتورة رحاب العشرى رئيس قسم القلب، قام بمجهود كبير بمشاركة الأطباء والتمريض والعاملين بالقسم، ليتم خروج 9 حالات تعافٍ من الكورونا من عناية القلب وقسم القلب.وأضاف أن الحالات كانت تعانى من كورونا متقدمة منهم حالة عيب خلقى بالقلب وحالات قصور حاد بالشرايين التاجية وجلطات بالقلب، وتمت متابعتهم حتى تماثلوا للشفاء.يذكر أن مستشفى الأحرار بالزقازيق قد تم تحويله كاملا لعزل مرضى كورونا.