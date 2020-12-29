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مصر

«التضامن»: 5.25 مليون جنيه تمويل متناهي الصغر للأولى بالرعاية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:16 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم توفير تمويل متناهي الصغر للأسر والأفراد في المناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية لـ1257 مشروعا و1627 مستفيدا بقيمة 5،25 مليون جنيه، حيث تبلغ موازنة المشروع منذ بدايته 61.10 مليون جنيه ومدة البرنامج ممتدة.

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن البرنامج يعمل على مستوى 5 محافظات، هي (قنا، أسيوط، المنيا، الفيوم، الشرقية)، لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا لعدد 250 مشروعًا لـ(325) مستفيدًا بقيمة 1 مليون جنيه، حيث تبلغ موازنة المشروع منذ بدايته 4 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تمويل مشروعات متناهية الصغر لجميع أفراد الأسرة على مستوى 7 محافظات لـ2022 مشروعا لـ2628 مستفيدا بـ10.75 مليون جنيه، حيث تبلغ موازنة المشروع منذ بدايته 5.60 مليون جنيه والبرنامج ممتد.

وأشارت إلى أنه تم تمويل مشروعات متناهية الصغر لجميع أفراد الأسرة على مستوى 3 محافظات هي (قنا، سوهاج، أسيوط) لـ13029 مشروعا لـ13029 مستفيدا بقيمة 77.90 مليون جنيه، حيث تبلغ موازنة المشروع منذ بدايته 25.65 مليون جنيه والبرنامج ممتد.

وأوضحت أنه تم تطوير حرفتي الخوص والفخار بمحافظة الفيوم بقرية النزلة وقرية الإعلام بالتدريب المطور، وتمويل المشروعات لمشروعين، حيث تم تدريب 50 أسرة على حرفة الخوص و70 أسرة على حرفة الفخار بقيمة 1.33 مليون جنيه، وينتهي البرنامج في 31 ديسمبر 2020.


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