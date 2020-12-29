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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 20 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في حملات بأحياء المنيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:33 م
رفع المخلفات
رفع المخلفات
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بجانب أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بأحياء المدينة، حيث تم رفع 20 طن مخلفات وقمامة وأتربة لتوفير بيئة صحية ولمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال رمضان جمال رئيس حى غرب المدينة، إن قسم البيئة قام اليوم بحملة نظافة مكثفة بالحى، وتم رفع ٢٠ طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي، كما قام قسم الإنارة بعمل صيانة للكشافات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية بالحى.

وأكد عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع الحى، حيث قام اليوم قسم البيئة بالحى بحملة نظافة مكثفة أسفل كوبرى الملك فاروق فضلًا عن رفع نقاط التجمع من نطاق الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ووجه العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى للحد من انتشار كورونا.

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