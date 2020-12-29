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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهضيبي: «حياة كريمة» تلبي احتياجات المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:03 م
الهضيبي
الهضيبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، نائب رئيس حزب الوفد، أنه منذ إطلاق مبادرة "حياة كريمة" وهي تستهدف رفع المعاناة اليومية عن المواطنين في ظل التحديات القائمة التي تواجه البلاد، ورغم اجتياح وباء كورونا، إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الهضيبي، في بيان، أن الرئيس السيسي حرص على إعلان بدء المرحلة الثانية من المبادرة بهدف استمرار تحسين مستوى الخدمات للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والارتقاء بالمستوى الخدمي في المجتمع ضمن مشروع بناء الدولة العصرية الحديثة الذي بدأ فيه خاصة في المناطق والقرى التي يرتفع فيها معدل الفقر.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في جميع أنحاء البلاد، لذلك كان استهداف المرحلة الثانية من المبادرة لتطوير قرى الصعيد وأقصى البلاد في النجوع والكفور البعيدة لوضع أسس تحتية سليمة وتوفير المستلزمات من مياه الشرب والكهرباء والخدمات التعليمية والصحية والبيطرية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهالي وشباب أنحاء مصر، الأمر الذي سينهض بتلك البلاد وينتشلها من مستنقع الفقر لتلحق بركاب المجتمع.

وطالب الهضيبي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحزبية والحكومية المعنية بالتكاتف والتعاون لتنفيذ المبادرة واستئنافها دون توقف لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية وزيادة قلاع مصر الحضارية الصناعية والزراعية والاستثمارية، حتى تكون مصر خالية من الفقر صاحبة الريادة دائمًا في التنمية والبناء.

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