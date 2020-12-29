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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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2021 عامًا حافلًا بالتناقضات لمواليد السرطان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:30 م
السرطان
السرطان
سلمى بدر
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ينتظر الجميع بداية العام الجديد 2021، أملًا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وتقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد "السرطان" على النحو التالي:

- نظرة عامة:
عام غير عادي بالنسبة لمواليد برج السرطان، يقفون فيه عند مفترق طرق، لكنهم سيعرفون ماذا يريدون وسيحددون اختياراتهم، فهو عام تكثر فيه التناقضات بالنسبة لهم، فمرة ستدعمهم الكواكب بالحظوظ السعيدة، وأخرى تتخلى عنهم وتعاكس رغباتهم.

ستأتي لهم بعض المفاجآت المفرحة على الصعيد الشخصي والمهني، تبدأ الأرباح والإيرادات المالية تنهمر عليهم بشكل تدريجي من بداية يناير حتى يونيو، ولكن سرعان ما تتراجع في يوليو، ثم تعود في شهر أكتوبر.

- على الصعيد العاطفي:
سيشق كوكب فينوس طريقه في كل خطوة من خطوات السرطان، إذا كانوا يواجهون مشاكل في علاقاتهم مع شريك حياتهم، فمن المرجح أن يتم حلها في 2021، إذا كانت علاقتهم العاطفية تسير بشكل جيد فسيحصلون على سعادة أكثر، وبعد فترة من الفتور العاطفي سيعملون على إنهاء علاقاتهم المتعددة الفاشلة بعد أن يطرق بابهم حب كبير، يستقرون على شريك حياة ليجمعهما الزواج.

- على الصعيد المهني:
سيلعب كوكبا زحل المشتري على إبداع برج السرطان، إذا كان يعمل في مجال يشجع على الإبداع سيكون أسهل بكثير بالنسبة له، طالما أنه يحفاظ على انضباطه.

لكن من المحتمل أن يكون أكثر ضغطا في العمل، وقد تبدو المشاريع تستغرق وقتا أطول، وهو ما يمكن أن يكون مرهقا له، ويجب أن يجد طريقة ما لإدخال الإبداع في مشاريعه لتكون أسهل من أواخر يوليو إلى ديسمبر.

- على الصعيد الصحي:
سيكون العام الجديد، مثاليا لمواليد برج السرطان، للتركيز على صحته النفسية والعقلية، وسيمتلك كوكب نبتون تأثيرًا كبيرًا على صحته العقلية وسيشجعهم على تحسين روحانيته، فيجب أن يخصص وقتا لإعادة اكتشاف ما يخفف من ثقل روحه، حتى لو لم يكن ذات طبيعة دينية.

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