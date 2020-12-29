«التضامن»: توفير فرص عمل لـ40% من شباب «رفيق مسن»

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن مشروع "رفيق المسن" قام بتدريب الدفعة الأولى التي ضمت 51 متدربًا، وإقامة حفل التخرج وتسليم الشهادات، كما تم توفير فرص عمل لـ20 شابا وفتاة، أي حوالي 40% من الشباب المتدرب، تم إلحاق أكثر من 35% منهم بالعمل كرفيق مسن، بالإضافة إلى إعداد مقترح لتضمين "رفيق المسن" بمشروع قانون حماية ورعاية كبار السن يتضمن "تعريف رفيق المسن كبند مقترح بمشروع القانون".وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أنه فيما يتعلق بوضع تصور تنظيمي قانوني لمهنة رفيق المسن ليضمن حقوق المسنين، فقد تم إعداد مسودة أولية للائحة منظمة لعمل "رفيق المسن"، كما تم عقد ورشة العمل الأولي لمناقشة "مقترح لائحة منظمة لعمل رفيق المسن" فنيًا وماليًا في 30 سبتمبر 2020م، بحضور الفنيين العاملين في مجال المسنين بالوزارة والمديريات، والتنسيق مع جامعة حلوان لإعداد وتنفيذ حقيبة تدريبية موحدة للرعاية المنزلية لكبار السن، وعقد اجتماع لجنة مُشكلة بموجب قرار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية رقم (209) بتاريخ 1442020، لدراسة مقترحات التعاون في تنفيذ مشروع رفيق المسن المقدمة من بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية.